Евгений Малкин: "У меня судьба сложилась намного благополучнее, чем у Кучерова"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что никогда не чувствовал несправедливого отношения к себе. По словам форварда, его судьба сложилась намного благополучнее, чем у нападающего "Тампы" Никиты Кучерова.

– Тот же Кучеров, на днях побив рекорд "Тампы" всех времен по очкам за сезон, сказал: "В меня многие не верили. До сих пор доказываю этим людям их неправоту". А вы доказываете кому-то их неправоту, в том числе и этой тысячей очков? Чувствовали ли несправедливое отношение к себе с чьей-то стороны в течение всей карьеры, которое ранило вас?

– Я бы не сказал. У каждого своя история, но в первую очередь ты доказываешь что-то самому себе, соревнуешься сам с собой и двигаешь вперед сам себя. Мне в этом плане повезло – в Магнитогорске для меня создавались комфортные условия. Тренер помогал, бесплатно форму и клюшки выдавал, стипендию платили, еще когда в школе учился. Рано попал в команду мастеров – меня начали подключать уже в 16 лет. Много было положительных моментов!

Может, тот или иной тренер мог и не верить, что я буду играть в НХЛ или КХЛ, но не было такого, чтобы меня сажали на лавку. Всегда был в двух первых звеньях, мне доверяли. Поэтому, наоборот, большое спасибо за то, как все сложилось. Если бы была какая-то обида, может, это меня бы только отвлекало.

Слава богу, все сложилось намного благополучнее, чем у Кучерова. Знаю его историю, она совершенно другая, несравнимая с моей. Мне было полегче. (Игорь Рабинер)

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