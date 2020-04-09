Евгений Малкин: «С женой до коронавируса чаще ссорился. Сейчас семейная идиллия»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал информацию об увеличении количества разводов из-за введения карантина в связи с пандемией коронавируса.

— Сейчас такой образ жизни. Посмотрим, как люди из этого выйдут. Думаю, у психологов станет больше работы. Будут разводы? Если честно, не понимаю, что люди проявляют эгоизм и не могут нормально это перетерпеть. Когда идет такая беда, надо сплотиться. Я вообще с женой до коронавируса чаще ссорился, все время были разъезды и работа, то проиграем, то еще что. Конечно, скучаем по хоккею. Но сейчас семейная идиллия. Мы гуляем, катаемся на великах, общаемся, — сказал Малкин в прямом эфире Instagram с генеральным продюссером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

В текущем сезоне 33-летний Малкин провел 55 матчей за «Пингвинз» и набрал 74 (25+49) очков.