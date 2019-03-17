Евгений Малкин: "Рекорд Гретцки никто никогда не побьет"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил игру соотечественника из "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова, который лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

– У Кучерова идет – и, как снежный ком, не остановить. У тебя поперло, удача на твоей стороне, легкость, уверенность, – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. – Появляется дополнительная энергия, словно вырастают крылья, которые несут тебя вперёд.



Александр Могильный набрал в сезоне-1992/93 127 очков. Если бы меня спросили, может ли кто-то из русских в ближайшие 20 лет побить это достижение, я бы сказал – нет. А сейчас Кучеров уже в двух шагах от этого рекорда. В НХЛ и вообще в спорте никогда нельзя говорить "нет". Единственное, в чем уверен, – рекорд Гретцки по очкам (2857) никто никогда не побьет. А любые другие могут не устоять.