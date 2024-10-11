Малкин — о 800 голевых передачах в НХЛ: «Важная веха, но мне нужно больше»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги матча против «Детройта» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сегодня была отличная игра, лучше, чем вчера. Мы играли в свой хоккей, отыграли все три периода с позиции силы. Для меня главное — партнеры. Я играл со многими парнями, большинство из них, наверное, уже на пенсии, но я все еще играю. Мне всегда весело с кем угодно, у нас всегда отличная команда», — сказал Малкин в интервью пресс-службе «Пингвинз».

Также Малкин прокомментировал достижение отметки в 800 голевых передач в НХЛ.

«Для меня это очень важная веха в карьре, но, наверное, мне нужно больше», — добавил Малкин.

38-летний хоккеист стал первым российским игроком в истории НХЛ, сделавшим 800 голевых передач.