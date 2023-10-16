Евгений Малкин признан третьей звездой недели в НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
На прошлой неделе 37-летний россиянин набрал 6 (2+4) очков в 3 матчах, в том числе — сделал ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу в игре с «Вашингтоном» (4:0).
Первой звездой недели стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 6 шайб в 2 матчах.
Вторая звезда недели — форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, у которого 6 (1+5) очков в 2 играх.
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|16.10
|02:00
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Оттава – Тампа-Бэй
|5 : 2
|16.10
|03:30
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Анахайм – Каролина
|6 : 3
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