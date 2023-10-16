Евгений Малкин признан третьей звездой недели в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

На прошлой неделе 37-летний россиянин набрал 6 (2+4) очков в 3 матчах, в том числе — сделал ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу в игре с «Вашингтоном» (4:0).

Первой звездой недели стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 6 шайб в 2 матчах.

Вторая звезда недели — форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, у которого 6 (1+5) очков в 2 играх.