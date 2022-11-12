Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Торонто» (4:2) россиянин забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Первой звездой дня стал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, который отразил все 28 бросков по своим воротам в игре с «Сиэтлом» (1:0).

Вторая звезда дня — нападающий «Вашингтона» Сонни Милано, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:1).