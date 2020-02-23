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Евгений Малкин: «Поздравляю Овечкина с очередным великим достижением. 700 голов — это незабываемо»

08:50
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.

— Ови, поздравляю тебя с очередным великим достижением! — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. — 700 голов — это незабываемо! Дальнейших тебе успехов! Главное — не останавливаться, без травм. Хоккейного долголетия. Удачи! И надеюсь, еще не раз мы встретимся с тобой на льду и вне площадки. Обнял!

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