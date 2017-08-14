16:16 14 августа | Хоккей — НХЛ

Евгений Малкин: "Первый раз слышу об Оксимироне и Гнойном"

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Российский нападающий Евгений Малкин, который получил сегодня приз "Харламов Трофи", сказал, что не слышал об участниках рэп-баттла, видео которого набрало за первый день после публикации несколько миллионов просмотров.

- Первый раз слышу об Оксимироне и Гнойном. Раз говорите, что интересно, вечером посмотрю вчерашний баттл, - сказал Малкин.

Видео опубликовали на канале популярного интернет-шоу в ночь на понедельник. Сам баттл прошел 6 августа в Санкт-Петербурге. Победу в музыкальном поединке одержал рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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SportsMan

Ну, а что, очень талантливые ребята, начитанные, достойный баттл надо сказать, хотя начало немного похотливое. )) Но мне больше нравится когда с битом )

20:14 15 августа

Тропическая гемангиома Мовсисяна

победу в музыкальном поединке уахахахаха))) бетховен и моцарт вертятся в гробу)))

23:49 14 августа

Millwall82

да туфта редкая этот versus. это всякое отребье вроде Дудя их на спорт.ресурсах раскрутили.

17:36 14 августа

ЗЗ+

И не он один.

16:32 14 августа

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