Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил соотечественника Александра Овечкина с юбилейным голом в НХЛ. Капитан «Вашингтона» в игре с «Нью-Джерси» забросил 700-ю шайбу.

— Во-первых, мои поздравления, — цитирует PensInsideScoop Малкина. — Мы знаем, что он невероятный игрок. Он никогда не останавливается. Мне нравится его игра. Он как Русская машина. Я рад, что он забил, потому что знаю, как это непросто. Пусть продолжает в том же духе.