Евгений Малкин: "Отец смотрел игры с участием Лемье и считал его лучшим хоккеистом мира"

В субботу "Питтсбург" перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" (1:5) поздравил нападающего Евгения Малкина, который набрал 1000 очков. В специальной церемонии приняли участие одноклубники россиянина: Сидни Кросби, Фил Кессел и Крис Летанг, а также легенда "Пингвинов" Марио Лемье и семья Малкина.

Лемье, член Зала хоккейной славы и лучший бомбардир "Питтсбурга" (1723 очка), вручил Малкину хрустальный куб с дарственной надписью и табличку с номером и фамилией, выполненной из стали старой арены команды, где россиянин начинал свою карьеру в НХЛ.

Кросби, набравший 1000 очков 15 февраля 2017 года, выручил Малкину золотую клюшку, Кессел – подставку под клюшку, изготовленную по спецзаказу, а Летанг – свитер, в котором россиянин играл во вторник в матче против "Вашингтона" (5:3).

– Было очень приятно не только мне, но и моему отцу, – цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Малкина. – Отец рассказывал мне, что смотрел игры с участием Марио и считал его лучшим хоккеистом мира... Так что это было важно и для моей семьи.

Я играю здесь 13 лет. Помню первый день здесь. Меня отвезли домой к Лемье, там мы встретились. Сидни Кросби тоже был там. Все это время мы оставались друзьями, были вместе. Мы как одна большая семья.