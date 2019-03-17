Евгений Малкин: "Отец смотрел игры с участием Лемье и считал его лучшим хоккеистом мира"

В субботу "Питтсбург" перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" (1:5) поздравил нападающего Евгения Малкина, который набрал 1000 очков. В специальной церемонии приняли участие одноклубники россиянина: Сидни Кросби, Фил Кессел и Крис Летанг, а также легенда "Пингвинов" Марио Лемье и семья Малкина.
Лемье, член Зала хоккейной славы и лучший бомбардир "Питтсбурга" (1723 очка), вручил Малкину хрустальный куб с дарственной надписью и табличку с номером и фамилией, выполненной из стали старой арены команды, где россиянин начинал свою карьеру в НХЛ.
Кросби, набравший 1000 очков 15 февраля 2017 года, выручил Малкину золотую клюшку, Кессел – подставку под клюшку, изготовленную по спецзаказу, а Летанг – свитер, в котором россиянин играл во вторник в матче против "Вашингтона" (5:3).
– Было очень приятно не только мне, но и моему отцу, – цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Малкина. – Отец рассказывал мне, что смотрел игры с участием Марио и считал его лучшим хоккеистом мира... Так что это было важно и для моей семьи.
Я играю здесь 13 лет. Помню первый день здесь. Меня отвезли домой к Лемье, там мы встретились. Сидни Кросби тоже был там. Все это время мы оставались друзьями, были вместе. Мы как одна большая семья.
Evgeni Malkin was honored before today's game for his impressive 1,000 point milestone. Geno, It has been our pleasure watching you play all these years. The quest for another 1,000 starts now.#Ma1Kin pic.twitter.com/HQz10euvP3– Pittsburgh Penguins (@penguins) 16 марта 2019 г.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/malkin-honored-for-1000-points/c-305867312