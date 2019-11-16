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Евгений Малкин: «Одного гола недостаточно»

11:48
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Нью-Джерси» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда россиянина нанесла 39 бросков по воротам соперника.

— Одного гола недостаточно, — цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Малкина. — Да, их вратарь сыграл здорово, но у нас было так много шансов. Ладно, надо сохранять оптимизм и постараться забить побольше в следующей игре.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-and-gavrikov-among-top-russian-performers-november-15/c-311377478

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