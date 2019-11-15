Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин дал понять, что сделает все, чтобы стать лидером команды в отсутствие капитана Сидни Кросби. Канадский форвард перенес операцию по поводу грыжи и пропустит порядка 18 матчей.

— Сид наш лидер, наш капитан, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Малкина. — Понимаю, какие ожидания возлагаются теперь на меня и, конечно, сделаю все, что смогу. Постараюсь быть хорошим лидером и на льду, и в раздевалке, и вне катка. Понимаю, что тренер, наверное, будет давать мне больше игрового времени. Знаю, что в прошлом матче я неудачно сыграл в овертайме, и соперник забил. Знаю, что должен в некоторых эпизодах играть лучше, надежнее, умнее.

Во время общения Малкина с журналистами неподалеку запищала сирена какой-то погрузочной машины, напоминавшая пожарную.

— У нас пожар? Бежим отсюда? — пошутил хоккеист. — Хотя нет, огонь — это как раз то, что нам сейчас нужно. Я сам должен стать огнем!