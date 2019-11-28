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Евгений Малкин — о своей результативности: «Я просто это чувствую»

28 ноября 2019, 08:52
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Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от победы над «Ванкувером» (8:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский нападающий отметился пятью очками: два гола и три передачи.

— Я просто это чувствую. Тренер дал мне больше времени, я действую во всех трех зонах, выхожу на вбрасывание, играю в большинстве. Сейчас я полон уверенности, — цитирует официальный сайт НХЛ Малкина.

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