Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в США.

— В Китае медицина на высоком уровне, они справились. А Италия нет, может, ЧС не ввели вовремя. В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупов привозят даже в их Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга — это кошмар, — сказал Малкин в прямом эфире Instagram с генеральным продюссером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

В текущем сезоне 33-летний Малкин провел 55 матчей за «Пингвинз» и набрал 74 (25+49) очков.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 447 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 91 783 человек, выздоровело — 344 467.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

В США подтвержден 363 851 случай заражения, умерших — 14 831, выздоровело — 24 790.