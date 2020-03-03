Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о плохой игре команды.

«Пингвинз» в последних матчах потерпели 6 поражений подряд.

— Кажется, пора уже осознать, что легких соперников до конца чемпионата не будет, — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. — Пора включать режим плей-офф. Мы должны верить в себя, особенно после всего, через что прошли в этом сезоне.

Мне кажется, возвращение домой после калифорнийского турне пойдет нам на пользу. Нам надо не киснуть, не обвинять друг друга, а собраться всем вместе и показать болельщикам, на что мы на самом деле способны.