Евгений Малкин: "Никогда не думал, что наберу 1000 очков в НХЛ"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признался, что никогда не думал о том, что наберет 1000 очков в НХЛ​. Россиянин сделал две голевые передачи и достиг юбилейной отметки в матче против "Вашингтона" (5:3).

- Я никогда не думал о НХЛ, никогда не думал, что наберу 1000 очков и выиграю три Кубка Стэнли, - цитирует пресс-служба клуба Малкина. - До сих пор не могу поверить в то, что происходит сейчас. 1000 очков - это отличное число.

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него