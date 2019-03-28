Евгений Малкин: "Не видел и не вижу себя тренером"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что не планирует становиться тренером. Однако он рассматривает вариант стать менеджером.

– А вы в будущем себя тренером видите?

– Не видел и не вижу. Во-первых, это неблагодарная работа. Во-вторых, я уже столько нервов как игрок потерял, что терять еще больше, став тренером, совсем не хочется. Наблюдаю по тому же Салливану, как он за нас и за игру переживает. Хоккеист отвечает только за себя, а тренер – за всю команду. И, если что-то не получается, не может сам выйти и все изменить.

Со всеми ему надо найти общий язык. Опытных – убедить в своей правоте. Кто-то из молодых загулял – разные же случаи бывают. У лидеров не идет игра – провести с каждым индивидуальную беседу, причем к каждому найдя свой подход. Таким психологом надо быть! Для меня это нереально.

Менеджером – может быть. Но не тренером. В любом случае, хочу быть в спорте и в первую очередь в хоккее. Никакой политики! Может, бизнес. Так или иначе, без дела не хотелось бы сидеть. Да, хотелось бы больше времени проводить с семьей. Но находиться целыми днями дома, сидя на диване, – никому от этого лучше не будет. Это гиблое дело. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Малкина