Евгений Малкин: «Наконец-то обошел Ягра. Он ведь еще играет»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча с «Аризоной»? (4:3 Б) отметил, что доволен своей результативностью. Он вышел на чистое третье место по количеству голевых передач за клуб (642). Россиянин обошел ромира Ягра (640).

— Наконец-то. Ягр ведь еще играет и набрал почти 2000 очков. Для меня это слишком много, — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. - Ягр — невероятный хоккеист, который играл в Питтсбурге, и его тут любили. Он два раза выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем всех личных трофеев. Мне приятно находиться с ним в одной компании. Сегодня мы боролись в каждой смене. У нас великолепная команда. Сегодня игра была не очень красивой, но мы согласны на два очка.