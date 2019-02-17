Евгений Малкин: "Надеюсь, эти 2 гола придадут мне уверенности"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после поражения от "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5) отметил, что команде нужно прибавлять в игре в равных составах. Также он признал, что соперник забросил после его ошибки.

- Мы усердно играли, - цитирует Pens Inside Scoop Малкина. - Нам просто нужно играть немного лучше в равных составах. Силовая игра сработала. Нужно немного больше внимания в своей зоне. Соперник забросил шайбу из-за моей ошибки. Я потерял нападающего, и они поразили пустые ворота. "Питтсбург" сыграл третий период действительно хорошо.

Я не забрасывал в течение длительного времени. Надеюсь, эти 2 гола придадут мне уверенности. Завтра я буду чувствовать себя намного лучше. Надеюсь, завтра мы победим.