Евгений Малкин: «Мы поняли, что это еще не конец»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 ОТ) остался доволен результатом. После второго периода «Пингвинз» уступали со счетом 0:3. Малкин набрал 2 (1+1) очка.

— Мы поняли, что это еще не конец. Игра длится 60 минут. Мы профессионалы. Тренер сказал нам: «Это еще не конец. Вперед, ребята». 20 минут — это много. Мы добились отличной победы, — приводит слова Малкина Pens Inside Scoop.