Евгений Малкин: "Легенда №17" - хороше кино, патриотичное. Таких фильмов хочется больше"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью Men's Health положительно отозвался о фильме "Легенда №17", о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове.

- Видели фильм "Легенда №17"? Как вы его оцениваете - профессионально?

- Хорошее кино, патриотичное. Конечно, это была не суперпрофессиональная хоккейная съемка, но, наверное, этого и не надо было. Но то, что сняли фильм про человека, считащегося лучшим игроком в истории хоккея, - это хорошо: люди узнали о спорте и, может быть, полюбили спорт. Как тот же чемпионат мира по футболу, который, мне кажется, сплотил нашу страну.

Таких фильмов хочется больше, чем комедий, которые у нас каждый день снимают. То, что показывают по телевизору - "Дом-2" или "Давай поженимся", - не хотелось бы, чтобы мой сын такое смотрел. Это такие передачи, которые вообще не нужны в жизни. А вот если больше будет такой полезной информации - не только про спорт, мне кажется, мы добрее станем.