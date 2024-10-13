Малкин о 1300-м очке в НХЛ: «Когда проигрываешь, ощущения другие»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:4).
38-летний россиянин преодолел отметку в 1300 очков (498+802) за карьеру в НХЛ. Малкин — 37-й игрок в истории лиги, кому это удалось.
«Когда ты проигрываешь, ощущения немного другие. Я не смотрю на количество своих очков в данный момент. Я хочу, чтобы команда побеждала.
Мы неплохо начали матч и затем потеряли темп. Но мы забили второй гол и имели шансы при игре 6 на 5. Команде нужно играть умнее. Мы исправим проблемы и вернемся лучше», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.
Российский форвард с сезона-2006/07 выступает в НХЛ. На его счету 1148 сыгранных матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|4
|3
|1
|6
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Питтсбург
|3
|1
|2
|3
|4
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|5
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|3
|3
|0
|6
|2
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|2
|1
|1
|3
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
4.10
5.10
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11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
|13.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|13.10
|02:00
|
Рейнджерс – Юта
|5 : 6 ОТ
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|3 : 5
|13.10
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 2 ОТ
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|5 : 2
|13.10
|02:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|4 : 5 Б
|13.10
|03:00
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 0
|13.10
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|4 : 6
|13.10
|05:00
|
Калгари – Филадельфия
|6 : 3
|13.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|0 : 2
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|2 : 5
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