Малкин о 1300-м очке в НХЛ: «Когда проигрываешь, ощущения другие»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:4).

38-летний россиянин преодолел отметку в 1300 очков (498+802) за карьеру в НХЛ. Малкин — 37-й игрок в истории лиги, кому это удалось.

«Когда ты проигрываешь, ощущения немного другие. Я не смотрю на количество своих очков в данный момент. Я хочу, чтобы команда побеждала.

Мы неплохо начали матч и затем потеряли темп. Но мы забили второй гол и имели шансы при игре 6 на 5. Команде нужно играть умнее. Мы исправим проблемы и вернемся лучше», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.