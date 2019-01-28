Евгений Малкин: "Кокорин получил такую же травму, как у меня была"

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью Men's Health отметил, что хоккей - более травмоопасный вид спорта, чем американский футбол.

- Со стороны кажется, что хоккей очень жесткий вид спорта. Это действительно так?

- Мне тяжело сравнивать, потому что в футбол, например, я на профессиональном уровне никогда не играл. Вот Кокорин получил такую же травму, как у меня была, - переднюю связку порвал. У нас, наверное, больше сотрясений, когда мы бьемся головой о борт. Это тяжелая травма, и люди по-разному ее переносят. Я общался с одним очень известным американским футболистом, и он сказал, что хоккей намного травмоопаснее американского футбола. А я всегда думал, что наоборот.

Столько случайных повреждений бывает, когда ты не размялся или шайба рикошетом. Половина травм - это совершенный случай. Бывает, что худенький игрок не получает ни одной травмы, а у здорового, закачанного они постоянны.