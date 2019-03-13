Евгений Малкин: "Если побью рекорд Федорова по передачам, это будет мимолетная радость"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что ему будет приятно побить рекорд Сергея Федорова по количеству передач среди россиян в НХЛ. Форвард "Пингвинз" отстает на 89 передач.

– До рекорда Федорова по количеству голевых передач среди россиян – 696 – вам осталось 89. Серьезный стимул – стать лучшим российским ассистентом всех времен? Насколько вас, трехкратного обладателя Кубка Стэнли, завоевавшего массу индивидуальных призов НХЛ, такие вещи заводят?

– Ну, не всех времен – если я Федорова обгоню, когда-то кто-то и мой рекорд побьет (улыбается). Конечно, стимул всегда присутствует. Без него не будет движения. Конечно, мне будет приятно, если через пару сезонов получится побить его рекорд.

Приятно и то, что я не просто так выхожу на лед, а помогаю команде выигрывать. И показываю, чего достиг как хоккеист и для чего каждый день выхожу на тренировки. Но, если этот рекорд и произойдет, то станет мимолетной радостью. Не буду о нем долго думать, ставить себе иконы, кубки, памятники. Приятно обгонять больших мастеров. Соревновательный процесс для спортсменов – определяющее. (Игорь Рабинер)

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