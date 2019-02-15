Евгений Малкин: "Если "Питтсбург" попадет в Кубок Стэнли, это словно новая жизнь и новый вызов"

Российский нападающий "Питтсбурга"​ Евгений Малкин считает, что сейчас для команды главное - попасть в плей-офф. "Пингвинз" идет на 8-м месте в Восточной конференции.

– В чемпионате осталось 25 матчей, поэтому надо попробовать поймать нашу игру, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Малкина. – Играть быстрее, умнее, лучше в своей зоне. Пробиться в плей-офф. Не имеет большого значения, что происходит во время чемпионата. Важно то, что происходит в плей-офф. Мы это знаем. Если мы попадем в Кубок Стэнли, это словно новая жизнь и новый вызов.