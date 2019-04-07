Евгений Малкин: "Для меня год был не лучшим, но плей-офф – это новый сезон"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором его команда встретится с "Айлендерс".

– Серия с "Айлендерс"​ будет отличной битвой, – цитирует Малкина Твиттер Pens Inside Scoop. – Мы начинаем на выезде, поэтому надо быть готовыми. Каждая смена будет иметь значение. У нас большой опыт, мы много играли в плей-офф. У нас есть ребята с тремя Кубками Стэнли. Нам надо контролировать игру, больше владеть шайбой и атаковать. Это наша игра.

Для меня год был не лучшим, но плей-офф – это новый сезон. У нас есть второй шанс, и мне надо помогать команде. Я знаю, что могу играть лучше. Сезоном я недоволен, так как была травма и у меня "-25". Но сейчас все обнулилось. Если мы выиграем Кубок, все забудут о регулярке.

В текущем сезоне 32-летний Малкин провел за "Питтсбург" 68 матчей и набрал 72 очка (21+51).