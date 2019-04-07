Евгений Малкин: "Для меня год был не лучшим, но плей-офф – это новый сезон"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором его команда встретится с "Айлендерс".
– Серия с "Айлендерс" будет отличной битвой, – цитирует Малкина Твиттер Pens Inside Scoop. – Мы начинаем на выезде, поэтому надо быть готовыми. Каждая смена будет иметь значение. У нас большой опыт, мы много играли в плей-офф. У нас есть ребята с тремя Кубками Стэнли. Нам надо контролировать игру, больше владеть шайбой и атаковать. Это наша игра.
Для меня год был не лучшим, но плей-офф – это новый сезон. У нас есть второй шанс, и мне надо помогать команде. Я знаю, что могу играть лучше. Сезоном я недоволен, так как была травма и у меня "-25". Но сейчас все обнулилось. Если мы выиграем Кубок, все забудут о регулярке.
В текущем сезоне 32-летний Малкин провел за "Питтсбург" 68 матчей и набрал 72 очка (21+51).
Malkin: "It's not a great year for me. But it's a new season, it's playoffs. We have a second chance right now. Now I need to help the team for sure. I know I can do better." -MC– Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) 7 апреля 2019 г.