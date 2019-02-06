Евгений Малкин: "Часть успеха Овечкина – это психология. У него будто гора с плеч свалилась"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что его соотечественник из "Вашингтона" Александр Овечкин показывает свой лучший хоккей, так как смог расслабиться.

Овечкин стал единоличным лидером по количеству очков в НХЛ среди всех россиян. Он набрал 1180-е очко, побив рекорд Сергея Федорова.

– Часть успеха Овечкина – это психология. Сейчас у него будто гора с плеч свалилась. Он выиграл Кубок Стэнли, выступает расслабленно и показывает свой лучший хоккей, – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. – Никаких лишних мыслей в голове, никакой зажатости, отличное настроение. Тут даже физиология – когда у тебя мышцы расслаблены, то все получается лучше. Плюс семья, ребенок родился. Это тоже дает энергию и силы.