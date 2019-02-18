Евгений Кузнецов: "Желаю молодым хоккеистам пройти школу Назарова"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что почерпнул много опыта, работая с Андреем Назаровым в "Тракторе". По его словам, молодым хоккеистам такая школа пошла бы на пользу.

– Говорили вы мне и то, что рады были бы как-нибудь пообщаться с Андреем Назаровым, вашим первым тренером во взрослом "Тракторе". Пока не довелось?

– Пока нет – только один раз летом виделись мельком. Если где-то увидимся – с удовольствием пообщался бы. Такую школу прошел! Вообще, желаю молодым хоккеистам пройти школу Назарова. Она интересная. Много слов новых узнаешь (улыбается)…

Человек прошел такую жизнь в хоккее, по много лет и там, и здесь поиграл. Были моменты, когда Андрей Викторович говорил нам с Бурдасовым определенные вещи. Мы думали: чушь какую-то несет. А потом я не раз ловил себя на мысли, что лет через пять эта "чушь" сбывалась. И таких моментов было много. В 17-18 лет ты на них не обращаешь внимание, думаешь, что у тебя все будет хорошо и гладко. И тебе кажется: "Что вы мне здесь рассказываете, старички?"

"Вот вы сидите, молодые, и думаете, что у вас вся хоккейная жизнь впереди, – говорил Назаров. – Я так же сидел, когда сопляком был. А потом десять лет как один день пролетели". Как вчера помню эти его слова. Словно вчера он их говорил. На самом деле – уже шесть лет назад. И теперь думаешь: вот я дурак, а? Говорили же тебе – ходи каждый день в зал, руки качай. Делай растяжку по 15 минут. А ты через сколько времени к этому пришел? Иные за ум вообще слишком поздно берутся.

И вот мы уже летом сидим с Ильей Самсоновым, рассказываем ему какие-то вещи. И я ловлю себя на мысли, что то же самое мне Овечкин шесть лет назад говорил. А до того – Назаров. Валерий Константинович (Белоусов. – Прим. И.Р.) говорил мне: "Ты как губка должен быть. Впитывай, впитывай, впитывай!" Понятно, что не вся информация нужна. Но что-то важное обязательно вспомнишь. (Игорь Рабинер)

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