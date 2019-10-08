Евгений Кузнецов: «Жду с нетерпением своего первого матча»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признался, что с нетерпением ждет своего первого матча в новом сезоне НХЛ?. Игрок был дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата из-за положительного теста на употребление кокаина во время выступления за сборную России на чемпионате мира в Словакии.

— Я жду этого с нетерпением, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. — Лето для меня получилось непростым. Нелегко смотреть матчи сверху или по ТВ. Когда часто играешь, наверное, не всегда осознаешь, как это круто — разминаться перед игрой, проходить через весь процесс и играть в хоккей. После нескольких пропущенных игр намного лучше понимаешь, насколько легче, лучше и круче играть в хоккей, а не просто тренироваться.

Это всего три матча, но у меня было несколько месяцев без хоккея, а последние часы тянулись очень медленно. Мне казалось, что все игры были очень долгими... Но такова жизнь, мне надо пройти через это.

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