Евгений Кузнецов забил в свои ворота. Видео

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голом в свои ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Россиянин подставил клюшку после прострела соперника и шайба проскочила между щитками вратаря и закатилась за линию ворот.

Гол случился в середине третьего периода и «Брюинз» вышли вперед — 3:2.

Ранее в этой встрече Кузнецов отметился голом в чужие ворота. Ассистировал ему Александр Овечкин.