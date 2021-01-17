Евгений Кузнецов: «Я прекрасно понимаю, почему «Ванкувер» ждет Подколзина»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал игру молодежной сборной России на МЧМ-2021, где команда заняла четвертое место.

— Смотрели молодежный чемпионат мира?

— Все матчи.

— Настроение в России — «все пропало». Споры идут уже неделю.

— Обидно скорее за то, что крайними делают ребят. Взяли и начали во всем обвинять Ярослава Аскарова. Сколько на него критики свалилось, сколько оскорблений. Ну о чем вы говорите? Не голкипер виноват в поражении, там вообще не было виноватых. Много причин, но неприятно, когда ищут крайнего.

— Ожидания были большими.

— Возможно. Мы в свое время ехали в Баффало купить жвачек, кроссовки. Никто от нас ничего не ожидал. Сейчас все хотели победы, как минимум финала, видимо, это и сказалось. Но все равно при этом нельзя искать одного виноватого.

— Увидели в этой команде будущего Панарина? Когда Артемий приехал в Баффало, то он был никем, а сейчас стал одним из самых лучших форвардов.

— Да у нас вся команда была такая.

— Не скромничайте, про вас уже говорили.

— Ну, возможно. Если говорить про нынешнюю молодежную сборную, то я прекрасно понимаю, почему «Ванкувер» ждет Василия Подколзина. Я уверен, что ему найдут правильную роль в команде и он будет забивать по 20-30 шайб. Да много хороших ребят в этой команде. Надеюсь, что они справятся с этим сложным временем.

(Алексей Шевченко)

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