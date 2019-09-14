Евгений Кузнецов: «Я обещаю сделать все, чтобы восстановить уважение и репутацию»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал свою трехматчевую дисквалификацию.

— Я решил принять временную дисквалификацию НХЛ, — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ. — Я еще раз прошу прощения за то, что разочаровал свою семью, товарищей по команде, всех, кто причастен к «Вашингтону». Я обещаю сделать все, чтобы восстановить уважение и репутацию.

Я понимаю, что мне повезло, что у меня есть возможность все исправить. Благодаря «Вашингтону», НХЛ и НХЛПА я сделал немало шагов в правильном направлении, и я уверен, что продолжу этот путь. Я благодарю всех за поддержку и надеюсь идти вперед. Я понимаю, что у людей могут быть дополнительные вопросы, но я больше не буду комментировать эту тему.

Кузнецов дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой на три матча. Он наказан за положительный допинг-тест, который показал, что россйиский хоккеист употреблял кокаин.

Летом Кузнецов был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая — в последний день чемпионата мира-2019. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня и составит четыре года, до 12 июня 2023 года.

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