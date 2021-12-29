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Евгений Кузнецов выведен из ковид-протокола НХЛ

23:12
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Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов покинул ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ка сообщается в Twitter клуба, также из протокола выведены нападающие Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши и Том Уилсон.

Ранее информировалось, что Кузнецов и Бэкстрем возобновили тренировки с командой.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/CapitalsPR/status/1476274405529600005?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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