Евгений Кузнецов выведен из ковид-протокола НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов покинул ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ка сообщается в Twitter клуба, также из протокола выведены нападающие Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши и Том Уилсон.

Ранее информировалось, что Кузнецов и Бэкстрем возобновили тренировки с командой.