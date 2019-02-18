Евгений Кузнецов: "Выматерился в микрофон, а за спиной, оказывается, мэр Вашингтона сидел"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что ему еще раз хочется побывать на чемпионском параде. Форвард вспомнил курьезный эпизод, произошедший во время парада 2018 года.

– Чемпионский парад в Вашингтоне вас потряс? По официальным данным, в нем участвовало миллион человек!

– Да. Состояние у нас, правда, было уже тяжеленькое. Очень жарко. Но эмоции – непередаваемые. Это было какое-то сумасшествие. Хочется испытать еще раз обязательно!

– Культовым стал эпизод во время парада, когда вы начали было произносить речь, а потом махнули рукой, сказали: "Let's f*** this shit" (к черту это дерьмо. – Прим. "СЭ") – и бросили это дело. Болельщики и журналисты до сих пор умирают со смеху.

– Они тоже додумались – русского человека, пьяного, туда поставить! С моим английским, а они: "Иди говори". Разволновался, заикаться начал. Понял, что с этим надо заканчивать. Выматерился в микрофон – а там, оказывается, мэр города сидел за мной, прямой эфир был!

Зато это – настоящие эмоции. Всегда таким был и, надеюсь, останусь. Так и должно быть! Там не место каким-то заученным фразам. Понятно, что всем спасибо. Но именно ради этих эмоций я и живу. И никогда не буду меняться, вписываться в какие-то шаблоны. (Игорь Рабинер)

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