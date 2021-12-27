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Евгений Кузнецов возобновил тренировки с основой «Вашингтона»

20:15
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов возобновил тренировки с основой. Он был исключен из ковид-протокола НХЛ, сообщает журналист Том Гуллити.

Также к тренировкам вернулся форвард Никлас Бэкстрем.

Отметим, что по ходу прошлого сезона Кузнецов два раза попадал в ковид-протокол. Впервые россиянин переболел коронавирусом еще в январе 2021 года. Затем из-за заражения коронавирусом он с 4 по 14 мая находился в списке ковид-протокола.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное