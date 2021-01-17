Евгений Кузнецов: «В «Тракторе» правильно тратят деньги»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» прокомментировал изменения, которые происходят в «Тракторе», воспитанником которого является хоккеист.

— Мне нравятся изменения, которые происходят в клубе. Да, сейчас финансирование не на высочайшем уровне, но я вижу, что имеющиеся деньги тратят правильно. Появилась стратегия развития, внимание уделяется детской школе. Большой плюс и в том, что удалось вернуть Анвара Гатиятулина.

— Вы верите, что клуб пошел в правильную сторону?

— Надеюсь на это. Самое главное для меня — чтобы не забрасывали детскую школу, развивали ее. Оттуда придется питаться хоккеистами в будущем.

(Алексей Шевченко)

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