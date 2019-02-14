Евгений Кузнецов: "В США люди живут четко по правилам"

Обладатель и лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру рассказал об особенностях жизни в США.

– Здесь просто люди живут четко по правилам. Для меня стала очень поучительной ситуация, когда мы только приехали в Штаты. Нужно было подключить кабельное телевидение. Мне говорят: "У вас нет кредитной истории". – "Естественно, нет, – говорю, – я только неделю в стране". – "Мы вам не включим телевидение". – "Почему?" – "Таковы правила". – "А сколько стоит? Я готов за год вперед заплатить". – "Не положено. Нужно платить раз в месяц. Но это можно сделать, только если есть кредитная история".

И вот тогда я понял, до какой же степени здесь все по закону, – сказал Кузнецов. – Как раньше у нас говорили, шаг влево, шаг вправо – расстрел. Но я легко нахожу общий язык с людьми, откуда бы они ни были. Если ты – открытый человек, без какого-то особого выпендрежа, и с уважением относишься к разным культурам, то люди и языковой барьер тебе помогут побыстрее преодолеть, и захотят тебя понять.

​Так же ведь и у нас дома. Сейчас вот был чемпионат мира по футболу, миллионы иностранцев приезжали. Все боялись к нам ехать, а потом поражались: "У вас такие люди добрые! И так красиво!" Вот и в Америку приезжаешь с опаской, боишься, что "нас не любят". Но если ты сам стараешься учить язык, разговаривать с людьми, пытаться их понять, то и они поворачиваются к тебе лицом. (Игорь Рабинер)

Полное интервью с Кузнецовым читайте – здесь