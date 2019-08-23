Евгений Кузнецов удалил все фотографии и закрыл свой Instagram

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов удалил все фотографии в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что сегодня 27-летний россиянин был временно отстранен ИИХФ за нарушение антидопиновых правил. В его организме обнаружен кокаин.

Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня и может составить четыре года, до 12 июня 2023 года.

Напомним, что ранее в интернете появилось видео, на котором Кузнецов находился в номере гостиницы и разговаривал по телефону. Перед хоккеистом на столе был насыпан порошок белого цвета. В конце мая НХЛ закрыла дело по видео с участием Кузнецова.