Евгений Кузнецов: "Таких уникальных людей, как Овечкин, на своем веку точно больше не увижу"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" подчеркнул, что его одноклубник Александр Овечкин обладает уникальными данными. По его мнению, других таких игроков не будет.

– Потому что таких, как Саня, сделать больше невозможно! (Смеется.) Условно говоря, Макдэвид, Мэттьюс, Таварес, Кучеров, Стэмкос, Малкин​ – в общем, все топовые игроки – реально появляются каждые пять лет, – сказал Кузнецов. – Таких уникальных людей, как Овечкин, на своем веку точно больше не увижу. Объяснить это тяжело. Но то, что человек делает, никто не сможет повторить. Думаешь, смотришь – вроде все легко. Побежал куда-то, ты думаешь – куда бежит? Раз – гол. Как так? Сам не понимаешь, как такое может быть. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Кузнецова – через несколько часов на сайте "СЭ"