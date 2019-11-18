Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о форварде «Каролины» Андрее Свечникове. В 20 матчах он набрал 22 (9+13) очка при показателе полезности «+6»

— Может тот же Свечников стать русским Макдэвидом?

— Есть Леброн Джеймс в баскетболе, есть Макдэвид в хоккее. Когда смотришь на него на льду, понимаешь — человек впереди нас, даже не на шаг и не на два, — отметил Кузнецова. — Тяжело сравнивать кого-то с ним, как и с Сашей. Таких, как они — не будет. Их единицы. Это большой божий дар, что люди так могут играть в хоккей. (Алена Гребенькова)

Евгений Кузнецов: «Думаешь, Овечкин — просто друг. Смотришь на статистику — «Я что, с Иисусом играю?»