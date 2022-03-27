Кузнецов идет в графике лучшего сезона НХЛ. Сможет ли он побить свои рекорды?

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матчах против «Баффало» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (4:3) сделал по голевой передаче. Россиянин набирает очки 12 матчей подряд, что стало его новым личным рекордом.

В текущем сезоне 29-летний Кузнецов провел 64 матча за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 65 (22+43) очков при показателе полезности «+8». Уралец во второй раз в североамериканской карьере опережает график «очко за игру».

Сезоны Евгения Кузнецова в НХЛ. Фото USA Today Sports

В этом сезоне Кузнецов набирает 1,02 балла за матч, в самом успешном чемпионате-2017/18 было 1,05. Все личные рекорды форвард установил как раз четыре года назад. Сейчас от повторения карьерных максимумов его отделяют 18 очков, 5 голов и 13 передач, при этом до конца регулярки у столичной команды осталось 15 матчей.