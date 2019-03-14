Евгений Кузнецов: "Сила "Вашингтона" в том, что мы не обращаем внимание на то, кто что говорит"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "Известиям" рассказал о мотивации команды на победу в Кубке Стэнли второй год подряд. По его словам, на "Кэпиталз" не давит статус действующих обладателей трофея.

– Принято считать, что защитить титул сложнее, чем его завоевать. На "Вашингтон" давит статус действующего обладателя Кубка Стэнли?

– Да не особо. В этом, наверное, вся сила нашей команды: мы почти не обращаем внимания на то, кто что говорит, и просто стараемся играть в хоккей. Конечно, болельщики хотят, чтобы мы постоянно выигрывали. Но надо адекватно относиться к действительности, не хватать звезд с небес, прибавлять от игры к игре и настраиваться на каждый матч отдельно. Здесь очень тонкая грань – где-то чуть-чуть не повезло, и все идет не в твою пользу.

– Мотивация на второй подряд выигрыш Кубка Стэнли такая же, как и на первый?

– Конечно, всегда хочется выиграть Кубок Стэнли. Но надо понимать, что два раза подряд его удавалось завоевать только командам типа "Детройта" во времена, когда там все легенды играли. Сейчас в принципе все участники чемпионата НХЛ равные. И не нужно задумываться о каких-то будущих достижениях, включая Кубок Стэнли. Надо просто прибавлять от игры к игре.