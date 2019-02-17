Евгений Кузнецов: "Секретов между мной, Овечкиным и Орловым меньше, чем с женами"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что у него отличные отношения с одноклубником Александром Овечкиным. По его словам, между ними уже практически нет секретов.

– Ваши отношения с Овечкиным как-то изменились по сравнению с тем временем, когда вы только приехали в НХЛ?

– Если только еще ближе стали. Втроем с Орловым общаемся и столько времени вместе проводим, что у нас уже, мне кажется, между собой меньше секретов, чем с собственными женами. Мы все друг про друга знаем – кто что ест, кто как одевается… Надеюсь, дальше будет еще лучше. Главное, чтобы вне хоккея все было хорошо!

– Конфликтов между вами вообще не бывает?

– Да каждый день цапаемся! И это нормально. Условно говоря, он болеет за "Барселону", а я симпатизирую "Крыльям Советов". Понятно, что спорим о том же футболе не в том контексте, кто из этих двух клубов лучше играет, но темы всегда находятся.

– В СМИ обсуждали видео, как вы на повышенных тонах общались на скамейке после смены.

– Мы так разговариваем. У нас эмоции. Здесь принято так, что все их в себе держат. А мы постоянно обсуждаем игровые моменты. Не так, что ты – редиска. Просто высказываем мнения по эпизоду. Выплескиваем, выходим на лед – и тут же об этом забываем. Так и должно быть, если тебе не пофигу все. В этом и весь смысл, что у каждого свое видение хоккея. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Кузнецова – через несколько часов на сайте "СЭ"