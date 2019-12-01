Евгений Кузнецов: «Самсонов провел прекрасный матч»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2) отметил игру вратаря Ильи Самсонова. Голкипер отразил 25 из 27 бросков.

— С каждым матчем он становится все лучше и лучше, — цитирует Кузнецова The Washington Post. — Однако мне всегда обидно, когда вратарь выходит впервые за пару недель, а мы позволяем создать у его ворот столько моментов. Самсонов провел прекрасный матч. А ведь вратарям всегда непросто выходить в таких ситуациях.

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