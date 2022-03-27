Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матчах против «Баффало» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (4:3) сделал по голевой передаче на Александра Овечкина и продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 12 матчей, в очередной раз обновив личный рекорд.

В истории «Вашингтона» есть восемь более длительных серий с набранными очками. По две из них принадлежат Майку Гартнеру, Александру Овечкину и Роберту Лангу, по одной — Джеффу Куртноллу и Майку Ридли. От повторения российского рекорда, который три года назад установил Овечкин, Кузнецова отделяют всего две игры, от лучшего результата в истории клуба (за авторством Гартнера) — пять.