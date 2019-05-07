Нападающий "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов признался, что не волнуется по поводу своей прически, информирует NBC Sports Capitals.

– Некоторые парни заботятся о своих волосах, волнуются о том, как они выглядят. Могу сказать, что меня это вообще не волнует. Если я о чем-то задумываюсь, то точно не о волосах, они все равно под шлемом, – приводит слова Кузнецова NBC Sports Capitals.

Сборная России ранее досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19. Подопечные главного тренера Ильи Воробьева готовятся к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В первой игре россияне встретятся с Норвегией (10 мая).

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