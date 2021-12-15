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Евгений Кузнецов попал в ковид-протокол НХЛ

15 декабря, 23:49
Евгений Кузнецов. Фото Getty Images
Евгений Кузнецов. Фото Getty Images
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго.

В этом сезоне россиянин провел 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 30 (9+21) очков.

Отметим, что по ходу прошлого сезона Кузнецов два раза попадал в ковид-протокол. Впервые Кузнецов переболел коронавирусом еще в январе 2021 года. Затем из-за заражения коронавирусом россиянин с 4 по 14 мая находился в списке ковид-протокола.

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Иван Шитик все материалы автора
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