Евгений Кузнецов попал в ковид-протокол НХЛ
15 декабря, 23:49
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Форвард пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго.
В этом сезоне россиянин провел 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 30 (9+21) очков.
Отметим, что по ходу прошлого сезона Кузнецов два раза попадал в ковид-протокол. Впервые Кузнецов переболел коронавирусом еще в январе 2021 года. Затем из-за заражения коронавирусом россиянин с 4 по 14 мая находился в списке ковид-протокола.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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