Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго.

В этом сезоне россиянин провел 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 30 (9+21) очков.

Отметим, что по ходу прошлого сезона Кузнецов два раза попадал в ковид-протокол. Впервые Кузнецов переболел коронавирусом еще в январе 2021 года. Затем из-за заражения коронавирусом россиянин с 4 по 14 мая находился в списке ковид-протокола.