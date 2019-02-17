Евгений Кузнецов: "Понравилось, когда комментаторы стали возмущаться моей манерой праздновать голы"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал, как появилась его манера отмечать заброшенные шайбы. Он признался, что подсмотрел это в компьютерной игре.

– Первый раз вы показали свою знаменитую птичку на Кубке мира-2016, когда в матче с Канадой сделали счет 2:1 в нашу пользу. Это спонтанно получилось?

– Накануне в "фифу" играли, в приставку футбольную. И там кто-то так гол праздновал. Начали это обсуждать. Я возьми и скажи: "Завтра выйду – так же сделаю!". А еще и играли с такими зверями (смеется)! Я вообще не особо забиваю, а тут к тому же Канада.

Но вот забил. Тогда-то сразу в голове вчерашняя вечерняя приставка и всплыла. Народ из команды поддержал – смешно же, прикольно. Но еще больше зацепило то, что большинство комментаторов начало возмущаться – мол, это неспортивно, неправильно. А мне, наоборот, нравится, когда люди какой-то негатив выражают. Еще больше хочется давить им на психику в этом смысле, чтобы их еще больше бесило. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Кузнецова – скоро в "СЭ"