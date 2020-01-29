Евгений Кузнецов: «Побить рекорд Гретцки легче, чем снова выиграть Кубок Стэнли»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о шансах капитана команды Александра Овечкина в ближайшее время забросить 700-ю шайбу в карьере. Сейчас на его счету 690 голов.

- Это очень серьезная высота, но в раздевалке об этом никто не говорит, — приводит слова Кузнецова российская версия официального сайта лиги. — И это характеризует его с самой положительной стороны. Даже установив очередной рекорд, он не думает о нем. Он думает только о том, как выиграть Кубок в очередной раз. Уверен, что он не думает о рекорде Гретцки. Его это не беспокоит. Для него главное — выход в плей-офф и то, как команда будет там играть. Он может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть Кубок, а мы всегда концентрируемся на самых сложных задачах.