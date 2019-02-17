Евгений Кузнецов: "Одна из лучших командных вечеринок "Вашингтона" была в русском ресторане"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал, как команда праздновала Хэллоуин в русском ресторане. Он подчеркнул, что иностранцам очень понравилась национальная русская кухня.

– В далеком марте 97-го я разговаривал здесь же, в Сан-Хосе, со Скотти Боумэном, и он рассказал, что парой дней ранее Русская Пятерка в "Детройте" угостила всю команду в русском ресторане в Лос-Анджелесе. А год назад, когда вспомнили этот эпизод со Стивом Айзерманом, выяснилось, что продолжался вечер очень долго – и то сплочение, по его словам, стало первым шагом на пути к победе "Ред Уингз" в том Кубке Стэнли. А вы втроем всю команду куда-нибудь звали?

– Вечеринка на Хэллоуин в чемпионском сезоне прошла в русском ресторане в Вашингтоне. Парни не знали, где ее провести, – мы и предложили. В караоке попели. Это, считаю, была одна из лучших наших командных вечеринок! И настойка там была, и еда русская. Салаты "оливье" летели, хотя, конечно, ребята с майонезом особо не едят.

А блины со сметаной и красной икрой! Это для нас все родное, а люди никогда такого не видели. Для них это сочетание было за гранью понимания. Но попробовали – и получили удовольствие. Все прошло настолько позитивно, что прошел год, настал новый Хэллоуин, и они спрашивают: а можно опять туда? И опять там же посидели.

– Раз чемпионами после этого в прошлом сезоне стали, значит – хорошая примета?

– Надеюсь. Иностранцам очень нравится. Они сначала смотрят на еду с настороженностью. Бефстроганов? Гречка? Ты ешь – и все поймешь! "О, так вкусно!" Конечно, вкусно. Правда, пару килограммов завтра прибавите... (Игорь Рабинер)

Полное интервью Кузнецова – скоро в "СЭ"